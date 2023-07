Quote e pronostico vincente Wimbledon femminile 2023 Iga Swiatek favorita ma occhio alle sorprese!

Leggi su infobetting

(Di sabato 1 luglio 2023) Come leantepost offerte dai bookmaker per l’edizionedipotrebbero far presagire, formulare unnon è certo facile. La tennista più forte del momento, la polacca Iga, fresca vincitrice al Roland Garros prima di dare forfait in semifinale a Bad Homburg, sull’erba non da garanzie tali da polarizzare in InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici