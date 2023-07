Quinta notte di scontri nel Paese | tensione a Marsiglia e Lione

Si prospetta unadi scontri in Francia. È già salita la tensione a Marsiglia , la città insieme a Lione che lascorsa è stata teatro dei disordini più accesi. Nella città sono arrivate due unità di ...Si prospetta unadi scontri in Francia. È già salita la tensione a Marsiglia , la città insieme a Lione che lascorsa è stata teatro dei disordini più accesi. Nella città sono arrivate due unità di ...Blindati, elicotteri, reparti speciali della Gign: a Marsiglia e Lione, le due città che latra venerdì e sabato hanno più sofferto per la violenza degli incidenti, hanno visto affluire una ...

Francia, quinta notte di scontri dopo la morte di Nahel: arresti a ... Open

Oggi si farà il bilancio della quinta notte d’inferno. Sul campo, a contrastare una rivolta il cui grido è «tutti odiano la polizia», ci sono 45mila uomini. Da due giorni anche i blindati perlustrano ...Salgono a 16 i fermati di sabato sera, 1° luglio, a Marsiglia, nel sud della Francia, nell’ambito delle proteste che stanno infiammando il Paese a seguito dell’uccisione del 17enne Nahel a Nanterre ma ...