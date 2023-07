Questa nuance delicata e ultra femminile fa tendenza per il giorno del sì tra le celeb e non solo

Leggi su amica

(Di sabato 1 luglio 2023) Per il proprio matrimonio molte donne scelgono ancora il tradizionale bianco. Ma gli abiti da sposa rosa cipria o antico stanno conquistando sempre di più il cuore delle bride to be meno convenzionali. Romantiche, delicate,femminili, questedi rosa si rivelano infatti molto adatte a rendere ancora più speciale unimportante come quello del sì. Chi ama cavalcare le tendenze del momento punta sul rosa Barbie più acceso e vibrante, come testimonia Pinterest che ha visto aumentare le ricerche a tema di circa il 140%. Ma a dominare in modo preponderante sono sfumature tenui e discrete. Perfette per abiti romantici dai volumi enfatizzati così come per i modelli più minimali. Tutto il fascino dell’abito rosa Ma qual è il significato del rosa e del suo utilizzo per l’abito da sposa? Se il bianco è simbolo di purezza e ...