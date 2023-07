Quell’estate del 1902 in cui fu inventato il condizionatore

(Di sabato 1 luglio 2023) Era il 17 luglioquando l’ingegnere statunitense Willis Haviland Carrier presentò il primo moderno sistema di. Si trattava di un ingombrante apparecchio pieno di congegni che gestivano il passaggio di gas «refrigeranti» dallo stato liquido a quello aeriforme, azione che portava a un abbassamento della loro temperatura e, di riflesso, a una refrigerazione dell’ambiente circostante e alla deumidificazione. E il primo utilizzo del macchinario avvenne in una tipografia di Brooklyn per proteggere la carta dagli sbalzi di umidità. Nel 1906 Carrier brevettava il suo «Apparatus for Treating Air»: un apparecchio che garantiva il raffreddamento dell’aria sfruttando l’espansione di gas refrigeranti, convogliati in un circuito idraulico dotato di compressori e ventole nel quale essi passavano più volte dallo stato liquido a quello aeriforme. Un ...

E l'è solo all'inizio. Le precipitazioni scarseggiano ... Intanto, nella capitale Vilnius, la polvereterreno viene ... Anche in'occasione la pioggia si fece desiderare per un lungo ...... con i protagonisti di'esperienza Bruno Casini, Gianni Pini,... Il festivalfumetto - Confermato per il suo secondo anno all'... per l'Fiorentina 2023. Progetto cofinanziato dall'Unione ...... con le battute grevi e'ostentazione che ci aiutava a ... è scelta alla perfezione, con incursioni un po' in ogni eragruppo. Tanto l'anno prossimo saremo ancora lì, come ogni. Altre ...