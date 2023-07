Quegli hotel con Vista sulla bellezza

Leggi su panorama

(Di sabato 1 luglio 2023) La storia di Larios affonda le sue radici all’inizio del secolo scorso, quando Antonio e Clelia Passera aprono un ristorante su un battello a vapore, sul lago di Como. Negli anni Venti la famiglia prende in gestione l’San Gottardo, nel cuore della città, e lo trasforma in breve tempo in una struttura ricettiva di eccellenza. Da allora la passione per l’arte dell’ospitalità ha guidato il cammino di quattro generazioni di imprenditori tenaci. Viene aperto prima l’albergo Terminus, in un palazzo liberty fronte lago, e, successivamente, negli anni Cinquanta, l’Villa Flori, in un’antica e nobile dimora, poco distante dal centro città. Nel 2013 viene scelto, invece, un edificio razionalista di Giuseppe Terragni per ospitare il Posta Design, boutiquedi eleganza minimalista. Il comfort e l’atmosfera, la ...