Quando morirà Prigozhin Budanov | la previsione degli 007 di Kiev

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo il mancato colpo di Stato in Russia, tutti si chiedono quale sarà la sorte dei golpisti. I vertici dell'intelligence dinon hanno dubbi e sono convinti che l'eliminazione fisica dinon avverrà in tempi rapidi. I servizi di sicurezza russi dell'Fsb hanno ricevuto l'incarico di eliminare Evgheni, il capo della compagnia di mercenari Wagner che ha tentato una sollevazione contro i vertici di Mosca. Lo dice Kyrylo, capo della direzione dell'intelligence (HUR) del Ministero della Difesa dell'Ucraina, in un'intervista rilanciata al giornale on line "Kviv Post". «Siamo consapevoli che l'FSB è stato incaricato di uccidere. Ci riusciranno? Solo il tempo lo dirà. In ogni caso, qualsiasi potenziale tentativo di omicidio non avverrà rapidamente», ha detto ...