Prof colpita da pallini | genitori ragazzo pronti a querela

(Di sabato 1 luglio 2023) La famiglia delche sparò con una pistola ad aria compressa contro Maria Cristina Finatti, la docente dell'Itis Viola Marchesini di Rovigo, potrebbe agire in sede penale e civile, per ...

La famiglia finora non ha mai voluto esporsi, per non alimentare il processo mediatico, ma la presenza dellesui media è costante".TI POTREBBE INTERESSARELa famiglia finora non ha mai voluto esporsi, per non alimentare il processo mediatico, ma la presenza dellesui media è costante". . 1 luglio 2023

Prof colpita dai pallini, la legale: perché facciamo causa alle famiglie il Resto del Carlino

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...L’avvocato delle famiglie dei due studenti annuncia possibili azioni legali se “la professoressa continuerà a diffondere notizie non veritiere” ...