Prof colpita da pallini con pistola ad aria compressa | i genitori del ragazzo pronti alla querela

(Di sabato 1 luglio 2023) La famiglia delche sparò con unaadcontro MCristina Finatti , la docente dell’ Itis Viola Marchesini di Rovigo , potrebbe agire in sede penale e civile , per diffamazione e danni morali , qualora la docente proseguisse nel diffondere notizie "non veritiere" sul pentimento e le scuse dopo l’episodi o. Lo ha detto all’ANSA il legale della famiglia, l’avvocato...

La famiglia del ragazzo che sparò con una pistola ad aria compressa contro la docente dell'Itis Viola Marchesini di Rovigo potrebbe agire in sede penale e civile, per diffamazione e danni morali , ...La famiglia del ragazzo potrebbe agire in sede civile e penale per diffamazione e danni ...a rischio querela Quello che la famiglia contesta a Finatti "è che ripete di sentirsi abbandonata, parla sempre in maniera generica sulla scuola. Ci lamentiamo perché sta creando dei danni nei ...

Prof colpita dai pallini, la famiglia dell’alunno annuncia querela. Il legale: “Il ragazzo e i genitori le ha… la Repubblica

La famiglia del ragazzo che sparò con una pistola ad aria compressa contro Maria Cristina Finatti, la docente dell'Itis Viola Marchesini di Rovigo, potrebbe agire in sede penale e ...La famiglia dello studente accusato di aver sparato a una docente a Rovigo con una pistola ad aria compressa potrebbe presentare una querela per diffamazione.