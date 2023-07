Prima tappa del Tour de France 2023 | Yates vince a Bilbao e si prende la maglia gialla

Colpo doppio di Adam Yates che vince sul traguardo di Bilbao e indossa lamaglia gialla dell'edizione 110 della Grand Boucle. Pogacar subito in testa tra i giovani, maglia a pois a Powless. Il Tour de France è in diretta su Eurosport, canale Sky ...È stata unadel Tour già spettacolare , con i big subito costretti a impegnarsi inpersona . Un antipasto di quello che verrà. Intanto, già pagano Enric Mas e Richard Carapaz . In ...Il britannico ha battuto il fratello gemello Simon Yates (Team Jayco - AlUla) in una volata a due, vincendo ladel Tour de France 2023, la Bilbao - Bilbao di 182 chilometri. Terzo ...

Il britannico ha battuto il fratello gemello Simon Yates (Team Jayco-AlUla) in una volata a due, vincendo la prima tappa del Tour de France 2023, la Bilbao-Bilbao di 182 chilometri. Terzo classificato ...Ultim'ora su ticinonotizie.it BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Adam Yates è la prima maglia gialla del Tour de France 2023. Il britannico ha battuto il fratello gemello Simon Yates (Team Jayco-AlUla) in ...