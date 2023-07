Prima di cambiare la lingua | bisognerebbe cambiare gli stipendi delle donne

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 luglio 2023) Nel 2006, il World Economic Forum ha introdotto una misura standardizzata per quantificare la differenza di trattamento e di condizioni frae uomini, nazione per nazione: il cosiddetto “gender gap score”, una percentuale che, almeno nelle intenzioni, consente di valutare quanto sia pari il trattamento per individui dei due sessi, a parità di ogni altro fattore. Questo punteggio permette sia di paragonare fra loro nazioni diverse per cultura e legislazione, sia di seguire, anno per anno, l’evoluzione di una stima almeno approssimativa della parità fra i sessi, potendo così valutare se un dato paese peggiora o migliora nel tempo. A meno degli inevitabili difetti di ogni metrica, il “gender gap score” introduce un modo obiettivo di pesare l’equità nell’allocare risorse, diritti e opportunità in ogni nazione; e visto che, almeno fino ad oggi, nessun paese raggiunge ...