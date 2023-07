Pride di Napoli | chi c' era in piazza | clamoroso

è tutto pronto per la marcia del. In piazza Dante, luogo del concentramento dei partecipanti all'iniziativa, già sono in centinaia le persone di ogni età. Moltissimi i cartelli, le ...... via Nazario Sauro, piazza Mazzini, via Trinchese, via Francesco Cavallotti, viale Marconi, viale Lo Re, viale Gallipoli, viale Dell'Università sino a Porta. Il Salentosfila tra le .... Gli organizzatori delstimano una partecipazione di almeno 300mila persone al corteo in programma oggi in città. La manifestazione vede il Comune, unico caso in Italia, organizzatore dell'evento in partnership ...

Napoli Pride 2023, la manifestazione dei diritti LGBTQIA+ colora la città ilmattino.it

Napoli, 1 lug. (askanews) - "Come sempre sono al Pride a Napoli in lotta per i diritti, contro la violenza, per l'uguaglianza e contro ogni forma di ...Sono 200mila le persone che si sono riversate per le vie e le strade di Napoli per il Napoli Pride 2023: una marea arcobaleno che da piazza Dante ...