Prestare soldi ad amici o familiari | se non usi questa specifica causale finisci in guai grossi col Fisco

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 1 luglio 2023) Come comportarsi in caso di un prestito di denaro attraverso un bonifico bancario? Attenzione al dettaglio da non sottovalutare, serve per evitarein caso di accertamenti. Il bonifico bancario è uno strumento oggi più che mai alla portata di tutti ed è possibile effettuarlo comodamente da casa, anche mediante l‘app di home banking installata sul proprio smartphone. Oltretutto in casi di emergenza molti istituti bancari consentono di effettuare bonifici con accredito pressoché immediato sul conto corrente del destinatario. Il bonifico viene usato per effettuare pagamenti ma può anche rappresentare il metodo migliore nel caso in cui si debbanoad un amico. La procedura da seguire in caso di donazione via bonifico (ilovetrading.it)A patto di utilizzarlo nel modo corretto per evitarecon il ...