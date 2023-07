Preoccupazione per Nike | i profitti rallentano e ora il colosso dell’abbigliamento sportivo teme la recessione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Il grande marchio di abbigliamento statunitensesta riscontrando delle difficoltà economiche dovute ad un rallentamento dei, contrariamente alle previsioni dei maggiori analisti economici degli Stati Uniti. Secondo quando riporta La Stampa, a pesare sulla crescita delè, sempre a detta degli analisti, il “riflesso delle difficoltà della congiuntura economica generale”, che caratterizza l’economia mondiale, e quindi anche gli Usa, generando una “incombente debolezza” generalizzata nella domanda. La quotazione dipresso il Nyse (Borsa di New York) ha subito un ribasso del 2,36% a 110,68 dollari per azione per il quarto trimestre fiscale, un risultato nettamente inferiore a quelle che erano state le stime di Wall Street per l’azienda. L’utile netto riportato daè pari a ...