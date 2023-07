Premio Annabella Schiavone dedicato al teatro amatoriale dal 3 all' 8 luglio

Giovanni Bonelli e Andrea Avallone hanno ideato ilSchiavone. La prima edizione si svolgerà dal 3 all'8 luglio 2023 presso l'omonimo teatro dedicato all'attrice salernitana nota in tutto il mondo. Direttrice e organizzatrice della ...Mondadori): dialoga con gli autori Franco Forte , scrittore e giurato delGran Giallo città ... Protagoniste della mattinata sono Barbara Perna , che presentaAbbondante. L'essenziale è ...... che ha curato anche la sceneggiatura conCalabrese, protagonista del corto. Tante le categorie premiate. Ilper la miglior sceneggiatura è andato a 'Me and you', miglior attore è ...

Premio Annabella Schiavone dedicato al teatro amatoriale dal 3 all ... Gazzetta di Salerno

Giovanni Bonelli e Andrea Avallone hanno ideato il Premio Annabella Schiavone. La prima edizione si svolgerà dal 3 all'8 luglio 2023 presso l'omonimo teatro ...Il cortometraggio "Venti minuti" di Galè distribution si aggiudica "Io non ti conosco Film Festival", la kermesse tutta abatese giunta alla sua seconda edizione. La cerimonia di premiazione, con tanto ...