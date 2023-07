Pos dal tabaccaio | ora si dovrà utilizzare anche in questi casi | la svolta imprevista

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 1 luglio 2023) In arrivo una vera e propriaper quanto riguarda l’utilizzo del Pos dal. Di cosa si tratta? In base a ciò che apprendiamo, sembra che le dogane abbiano fatto retromarcia per quanto riguarda l’esclusione che era in previsione del mese di autunno del 2022. Ogni offerta presente sul mercato dà la possibilità di diminuire i costi per quanto riguarda quelli che sono il micro pagamenti. Cambiamenti dell’uso del Pos dal- Ilovetrading.itIl tutto ha avuto inizio quando l’Agenzia delle dogane, attraverso una determinazione risalente al 26 giugno del 2023 del direttore Roberto Alessi, ha deciso di cancellare la posizione precedente del 25 ottobre che andava ad escludere l’obbligo di pagamenti elettronici per ogniriguardo alla vendita di sigarette e sigari oltre che per l’acquisto di bolli e ...