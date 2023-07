Portato in carcere il presunto assassino di Michelle | interrogato per 4 ore per spiegare il perché del folle omicidio

Il giovane, che deve rispondere di omicidio volontario, è statonelminorile di Casal del Marmo dopo l'interrogatorio del gip durato quattro ore. L'interrogatorio davanti al Gip, al centro di prima accoglienza nella capitale è durato 4 ore. Dalle ...Per lui e' stata disposta la custodia cautelare in. Le indagini Nella casa dove abita il giovane e dove mercoledi' mattina la ragazza e' stata accoltellata sono stati trovati altri ...... una volta espletate le incombenze di legge, viene tradotto presso ilcittadino Un episodio ... alla meritoria e non scontata solidarietà delle persone che le hanno immediatamente...

Omicidio Primavalle, convalidato l'arresto del 17enne: è stato ... Open

Il gip, dopo quattro ore di interrogatorio, ha convalidato il fermo del giovane accusato dell'omicidio di Michelle Causo.Il gip ha interrogato per 4 ore il ragazzo, si cercano dettagli sulla vicenda, anche sul movente dell'omicidio ...