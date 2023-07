Pomodori verdi sott’olio | la ricetta della mia nonna piace a tutti!

Leggi su donnaup

(Di sabato 1 luglio 2023) Chi ama cucinare ha come desiderio quello di poter maneggiare qualunque ingrediente durante tutto l’anno. Per rendere questo desiderio realtà è possibile utilizzare la tecnicaconservazione. Questa tecnica può essere utilizzata per vari alimenti infatti in questa pagina potrai scoprire qual è la tecnica usata dalle nostre nonne per conservare. In questo modo potrai avere i tuoi adoratidurante tutto l’anno, anche durante il periodo più freddo dell’anno. Tuttavia devo avvertirti che la preparazione si svolgerà in 48 ore ma non spaventarti: sarà comunque facilissima anzi sarà a prova di bambino! Devi solo avere ben presente che i prodotti da utilizzare per questo procedimento devono essere tutti ben sterilizzati ...