Pomeriggio 5 | ufficiale l’addio di Barbara D’Urso | ecco chi dovrebbe prendere il suo posto

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo l’annuncio deldisvelato chi sostituirà la nota conduttrice alla guida diCinque. Secondo quanto rivelato dal portale DavideMaggio.it, sarà Myrta Merlino ale redini del pomeridiano di Canale 5., a seguire, lo scoop lanciato dal noto portale:non condurrà più5. In mattinata vi abbiamo annunciato che Mediaset avrebbe lanciato un comunicato stampa bomba per annunciare la clamorosa notizia. Ma manca un tassello importante. Chi prenderà ildella conduttrice napoletana? Si continuerà a giocare in terra partenopea: possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà ...

Lo ha comunicato ufficialmente Mediaset con una nota: 'Canale 5 e Barbara d'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più5', si legge nel comunicato in cui ...Giorni roventi per quel che riguarda il telemercato. Nel primodi sabato 1 luglio, Mediaset ha reso noto con un comunicatoche Barbara d'Urso non condurrà piùCinque. Il Biscione ha ringraziato la presentatrice campana aggiungendo che il suo contratto scade nel dicembre 2023 e che per lei si ...'Canale 5 e Barbara d'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più5' annuncia un comunicato. Quale sarà il futuro della conduttrice senza ...

Barbara D'Urso fuori da Pomeriggio Cinque: l'annuncio ufficiale di ... Fanpage.it

Barbara D’Urso ha concluso da poco l’edizione di Pomeriggio 5. In molti pensavano che si sarebbe riposata, ma non è stato così. Negli ultimi giorni si è trovata un altro lavoro. La… Leggi ...Mediaset annuncia che Barbara d'Urso non condurrà più Pomeriggio 5: i fan sbottano polemici in difesa della conduttrice ...