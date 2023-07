Polonia e Ungheria sequestrano il Consiglio europeo

(Di sabato 1 luglio 2023) Mateusz Morawiecki e Viktor Orbán erano arrivati combattivi a Bruxelles. Nell’ultimoprima della pausa estiva,volevano rimettere in discussione l’accordo raggiunto sulla riforma della politica migratoria dell’Ue, che, tra le altre cose, prevede ricollocamenti di richiedenti asilo fra i Paesi dell’Ue, evitabili soltanto con il pagamento di ventimila euro per ogni migrante. La questione dell’unanimità «Metteremo il veto al meccanismo dei ricollocamenti forzati», dice il primo ministro polacco al suo arrivo. Il suo omologo ungherese pubblica persino un video che è un attacco frontale alla Commissione europea, accusata «di essere in bancarotta» per la richiesta di aumentare il budget dell’Ue annunciata qualche giorno prima. I due sono sul piede di guerra per quanto accaduto l’8 giugno ...

sicurezza e difesa, migrazione e relazioni esterne) a causa delle posizioni di Polonia e Ungheria in tema di ricollocazione dei migranti, il governo non ha nulla da temere. Al Consiglio europeo i leader di Polonia e Ungheria, Mateusz Morawiecki e Viktor Orbàn, hanno contestato il nuovo Patto.

L’Europa paralizzata da Polonia e Ungheria. Fallisce la mediazione di Meloni sui migranti la Repubblica

A dispetto delle difficoltà emerse ieri notte in sede di Consiglio d'Europa (dedicato alla situazione in Ucraina e concentrati su economia, sicurezza e difesa, migrazione e relazioni esterne) a causa ...Votare la sospensiva della ratifica del Mes per 4 mesi e rinviare quindi almeno a novembre l'approvazione che sbloccherà il Meccanismo europeo di stabilità e lo metterà a disposizione degli altri Stat ...