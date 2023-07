Polemiche per l’intervento di Sgarbi al Maxxi | tra parolacce e sessismo I dipendenti scrivono al presidente | «Prenda le distanze»

(Di sabato 1 luglio 2023) Volgarità,ed espressioni sessiste. Tutto in un intervento, quello del sottosegretario alla Cultura, Vittorio, durante la serata inaugurale dell’Estate al. Sabato 21 giugno il critico d’arte – sul palco insieme aldel museo di Roma Alessandro Giuli e al cantautore Morgan – si è lasciato andare a una serie di commenti che hanno sconfinato nella volgarità e nel turpiloquio, fra espressioni sessiste ed elogi del membro maschile.diè infatti passato da una telefonata ricevuta da uno sconosciuto: «Pronto? Chi c***o sei? Cornuto», al numero di donne conquistate: «Quante donne hai avuto?», chiede Morgan. «A valanga», risponde. E poi ancora: «Ti posso rispondere con Califano. Il Corriere fa un’inchiesta perché si ...

Indignazione e forti critiche per la serata inaugurale dell'Estate al Maxxi, programma serale di musica, cinema, incontri e letture nella piazza del museo romano da poco guidato (in epoca centrodestra) da Alessandro Giuli. Lo stesso Sgarbi nel corso del 'dibattito' ha insultato una persona al telefono e si è abbandonato in aneddoti considerati di carattere 'sessista' da parte dei dipendenti che hanno poi scritto al

Roma, 1 luglio 2023 – Le parolacce di Vittorio Sgarbi al Maxxi – cronaca del 21 giugno – hanno creato un caso politico. Il sottosegretario alla Cultura in un faccia a faccia con Morgan, stuzzicato dal