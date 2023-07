Pnrr | Fitto | “Per Commissione Ue lavoro positivo e costruttivo su terza rata”

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) – "Sulsiamo reduci da una due-giorni europea, quella del Consiglio europeo, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, molto positiva". A dirlo oggi Raffaele, ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e ilintervenendo in videocollegamento a Bologna al Festival del2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti dele dalla Fondazione studi. "Sul-continua- i rapporti e ilcon laeuropea procedono positivamente. E' un dossier molto complesso, anche a scanso di equivoci, laha comunicato che sullasi sta lavorando positivamente e ...

A dirlo oggi Raffaele, ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e ilintervenendo in videocollegamento a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione ...I Giorgetti e iche prima hanno fatto recapitare al parlamento un documento tecnico in cui ... La Commissione sta tenendo ferma la terza rata delormai da 5 mesi e la quarta inizia già ad ..."Nei prossimi giorni sulle proposte di modifica dele sulla programmazione 21 - 27 della ... Così il ministro, Raffaele, al Festival del Lavoro. "Io penso - aggiunge - che sarebbe ...

Le rate del Pnrr non arrivano. E Fitto corre a Bruxelles per trattare con Gentiloni (di L. Bianco) L'HuffPost

Il governo Meloni si perde in un labirinto di decreti attuativi che tengono ferme risorse per quasi 14,5 miliardi.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...