Più lavoratori | meno inflazione e Borsa ai massimi L' Italia va forte nonostante la Bce

(Di sabato 1 luglio 2023) L'economiana è in buona salute. Lo certificano gli ultimi dati dell'Istat che segnalano un tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009 e un nuovo suprplus della bilancia commerciale

... al fine di garantire a cittadini e imprese serviziefficienti e accessibili. Un primo campione ... per semplificare l'accesso alla pensione, un primo campione di circa 5.000, del settore ...... ma non fa bene né ainé ai sindacati Sullo stesso argomento: Alzare i salari si può. ... lascio L'intero dibattito sull'introduzione di un salario minimo si è giocato sul terreno...Da oggi buste pagapesanti Grazie al decreto Lavoro approvato definitivamente l'altro ieri, il taglio del cuneo fiscale per idipendenti con redditi fino a 35 mila euro lordi sale di 4 ...