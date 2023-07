(Di sabato 1 luglio 2023) Il corteo è partito da piazza Duomo per giungere allo stadio per la finale del torneo dei Rioni di calcio

il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna a grande richiesta di pubblico... Hackett sara' in Italia per sei date: il 6 luglio Brescia (Arena Campo Marte); il 7 luglio(...

Pistoia, con la sfilata si aprono i festeggiamenti jacopei LA NAZIONE

Il corteo è partito da piazza Duomo per giungere allo stadio per la finale del torneo dei Rioni di calcio Pistoia, 1 luglio 2023 – Il luglio pistoiese entra nel vivo. Con l’avvicinarsi della festa del ...Il laterale brasiliano dopo tre stagioni lascia Pistoia per il club veneto che parteciperà alla prossima Serie A2 Élite Il GPA Città di Mestre ha ufficializzato l’arrivo di Bebetinho, laterale brasili ...