(Di sabato 1 luglio 2023) “Buongiorno. Mi dispiace ma non faccio politica e non concedo interviste da anni. Più o meno dall’ultima volta che mi ha cercato”. Allora rispose che era “con Bersani” e avrebbe richiamato.

Reggio Emiliachiostri della ghiaraOggi la Schlein guida come una leader studentesca una fazione minoritaria di ex civatiani, peraltro senza nemmeno, di movimenti surreali come le sardine e di vecchie ciabatte, di reduci ...L'autore Manuele Fior dialoga cone Ilaria Bonaccorsi. Ore 21:30 Pantafa. Proiezione del film di Emanuele Scaringi alla Rocca Brancaleone. In apertura il regista dialoga con Marco Taddei ...

Pippo Civati, da leader di Podemos italiano alla direzione di un locale Il Foglio

L’ex parlamentare del Pd, già candidato alla segreteria, ha aperto con il rapper Willy Peyote il locale Capodoglio a Torino. Innovatore della sinistra degli anni 2000, nominò Elly Schlein in direzione ...Il rapper Willie Peyote, nome d'arte di Guglielmo Bruno, 37 anni, originario di Leini, è comparso alcuni giorni fa in tribunale a Torino come testimone, chiamato dalla difesa, al processo contro Askat ...