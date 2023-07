Pilota morto in un incidente a Spa | Dilano van' t Hoff si è schiantato all' ultimo giro della gara di Formula Regional Aveva 18 anni

(Di sabato 1 luglio 2023)Van't, 18, non ce l'ha fatta. Il terribile impatto laterale nell'durante laEuropean by Alpine a Spa , non gli ha lasciato scampo. Portato ...

Portato all'ospedale più vicino, ilolandese di MP Motorsport vi è arrivato senza vita. Un ... Fulvio Filace, i funerali del ricercatoreper l'esplosione dell'auto a Napoli: lacrime e ...La Formula Regional European Championship ha confermato la notizia con un comunicato, annunciando "con tristezza la morte delMP Motorsport Dilano Van't Hoff. L'incidente è avvenuto durante la ...Tragedia nel mondo dell'automobilismo. Sulla pista belga di Spa - Francorchamps, Dilano Van'T Hoff,olandese di appena 18 anni, èquesta mattina durante la gara di Formula Regional European Championship (evento nell'ambito della 24h di Spa del GT World Challenge Europe). Ildella ...

Tragedia a Spa, morto il pilota Van’T Hoff: aveva 18 anni Tuttosport

E' stato coinvolto in una violenta collisione, sotto la pioggia: centrato da Adam Fitzgerald che non poteva evitarlo ...