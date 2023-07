Piero Pelù | shock acustico forte dalle cuffie | costretto a rinviare il tour per gli acufeni

...menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie In fila già dalle 8 di mattina per il concerto di Ultimo a Lignano Si schianta contro il guard rail e l'auto prende fuoco Shock acustico per, ......menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie In fila già dalle 8 di mattina per il concerto di Ultimo a Lignano Si schianta contro il guard rail e l'auto prende fuoco Shock acustico per, ......abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Si schianta contro il guard rail e l'auto prende fuoco Shock acustico per, ...

Piero Pelù rinvia il tour: "Shock acustico, le mie orecchie devono riposare" RaiNews