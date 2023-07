Piero Pelù annulla il tour per motivi di salute | “Non avrei mai voluto darvi questa notizia”

Condividi su:ha annullato il suo tour. Il rocker italiano, con un messaggio sui social, ha comunicato che dovrà annullare l' Estremo live 2023 . Il tour sarebbe dovuto partire in estate ma sarà ...Con un messaggio pubblicato sui suoi canali social ufficiali,ha dovuto annunciare ai propri fan lo spostamento del suo "Estremo Live 2023" , il tour che lo avrebbe visto protagonista questa estate in alcuni dei principali festival e rassegne italiane.Brutte notizie per i fan di, che aspettavano di vederlo durante il tour estivo "Estremo live". Via social il cantante ha infatti annunciato di doversi fermare per qualche mese per problemi di salute: "Ho subìto uno ...

Piero Pelù rinvia il tour: "Shock acustico, le mie orecchie devono riposare" RaiNews