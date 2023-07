Piccolissimo e flessibile | ecco il robot pangolino che potrà essere usato dentro il corpo umano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Ne abbiamo sentito parlare molto durante la pandemia. Il, infatti, è l’animale che si sospetta abbia permesso al virus Sars-CoV-2 di passare dai pipistrelli all’uomo. Ma ne sentiremo parlare probabilmente anche in futuro: queste affascinanti creature hanno ispirato una nuova generazione dia uso medico. I ricercatori del Max Planck Institute for Intelligent Systems di Stoccarda, in Germania, sono infatti rimasti molto colpiti dall’aspetto dei pangolini. Simili a una pigna, in quanto ricoperti di scaglie dure, hanno la straordinaria capacità di raggomitolarsi come una palla in caso di pericolo. Ispirati da questa creatura i ricercatori hanno sviluppato un, fatto da parti morbide e dure, che proprio come l’animale vero può trasformarsi in una sfera in pochissimo tempo. In aggiunta, però, ...