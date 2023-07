Picchia la ex davanti i figli piccoli | nei guai un 35enne sannita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuest’oggi i Carabinieri della Stazione di Dugenta (BN) hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del “divieto di avvicinamento alla p.o. e ai luoghi abitualmente dalla stessa frequentati”, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, a carico di unabitante in Limatola (BN), allo stato gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali, nei confronti della ex compagna – 28 enne di Limatola (BN). L’indagine, avviata in data 26.04.2023, a seguito della denuncia – querela sporta presso gli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Dugenta (BN), ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza – mediante escussione della persona offesa e di persone informate sui fatti – nei confronti dell’indagato in ordine a reiterate condotte violente, ...