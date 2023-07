Commenta per primo Dopo appena un anno, Alessandropotrebbe salutare il. Il numero uno non è tra i preferiti di Zeman, e a farsi spazio nelle ultime ore. sottolineaSport 24 , è l'ipotesi di un suo passaggio all'Ascoli, in ...Nelche verrà, tra i pali ci sarà anche'Per me un'altra annata ala dovrebbe fare, sarebbe bene per entrambi: per lui e per il club.è una garanzia per la C. Io ...Questione portiere:al momento non è sul mercato, e non verrà ceduto se non nel caso in ... Rimani sempre aggiornato suPROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...

Pescara, Plizzari potrebbe approdare in Serie B: Milan alla finestra Calciomercato.com

Calciomercato Pescara: battuta la concorrenza per Tunjov. Il 21enne centrocampista estone pronto a firmare un triennale. A Delli Carri piacciono Russini esterno offensivo del Padova e Pierozzi terzino ...L'ex numero uno biancazzurro impegnato con altri colleghi preparatori nel Camp al Valle Anzuca: "Giusto andare avanti con Zeman, tra i pali il giovane cresciuto nel Milan è una garanzia per la C" ...