Perde il controllo della moto a Melito | 25enne morto sul colpo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 luglio 2023) Stanotte intorno alle 2 adi Napoli undi Somma Vesuviana a bordo di una Yamaha MT095P mentre guidava avrebbe perso ilandando a finire contro un palo segnaletico a via circonvallazione esterna angolo via Toscana. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha constatato il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinierisezione radiomobilecompagnia di Marano di Napoli. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.