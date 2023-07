Perché le Ferrari sono calate nella Sprint Race? La pioggia spaventa | ma il podio di Sainz…

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo un venerdì estremamente incoraggiante,non si conferma sugli stessi livelligiornata dedicata allae deve attendere quindi la conclusione del Gran Premio d’Austria 2023 (in programma domani con partenza alle 15.00) per tracciare un bilancio veritiero delle prestazioni fornite dalla SF-23 nell’arco del fine settimana stiriano al Red Bull Ring di Spielberg. La Scuderia di Maranello ha chiuso la garacon il terzo posto di Carlos Sainz ed il dodicesimo di uno spento Charles Leclerc, guadagnando quindi qualche punticino sulla Mercedes nel Mondiale costruttori e pareggiando i conti sostanzialmente con l’Aston Martin. L’obiettivo della Rossa però è quello di colmare il divario con la Red Bull, dimostratasi nettamente superiore alla concorrenza quest’oggi. Max Verstappen ha dominato la ...

