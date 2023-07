Pensioni | caos sui cedolini | l’Inps corregge la dicitura

(Di sabato 1 luglio 2023) Il caso deidelledi luglio ha suscitato molte polemiche, a causa della presentazione della quattordicesima mensilità come un “aumento dellebasse 2023“. Questaha portato confusione, poiché molti potevano confondere l’importo con l’incremento previsto per leminime dalla legge di Bilancio del governo Meloni. La Cgil ha duramente criticato questa situazione, affermando: “In questo modo si comunica erroneamente che si tratti di un aumento mensile garantito”. Tuttavia,ha prontamente chiarito la sua posizione, affermando che la voce sarà modificata con effetto immediato. L’errore dele l’attacco della Cgil La Cgil aveva prontamente segnalato l’errore deldopo aver ricevuto numerose ...

. Su alcuni cedolini l'importo della quattordicesima, pagata a luglio , viene indicato come 'Aumento dellebasse 2023'. Come verificare se è stata corrisposta A chi spetta E di quanto ..., ildei cedolini. L'Inps: solo un errore. Separate quattordicesima e aumenti paolo baroni 30 Giugno 2023 L'incremento, viene precisato, è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, ...... più 70 per l'assistenza (lesono un terzo anticipate e il 22,8% assistenziali, numeri da ... Meloni scopre il bluff dell'Ue e pure Salvini è deluso:sui migranti

Quattordicesima e pensioni minime, caos sui cedolini. L'Inps: "Diciture sbagliate, ecco la differenza" TGCOM

La quattordicesima arriva con la dicitura "aumento pensioni basse 2023". Cgil e opposizione attaccano, l'Inps corregge l'errore