Paura per Fiordaliso | “Operata d’urgenza stanotte”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 1 luglio 2023)nella notte per la cantante. Ma il peggio è ormai alle spalle e a raccontarlo ai fan è la stessaattraverso una foto e un post sui social. L’immagine la vede ancora nel suo letto in ospedale, con mascherina di protezione individuale chirurgica. Racconta la brutta notte appena trascorsa e spiega nel dettaglio cosa le è successo.è stata trasportatain ospedale e poiper una peritonite. “Esserex una peritonite?? Fatto Non facciamoci mancare nulla ! L’importante e’ che sto bene ora . Non preoccupatevi, tanto torno presto …peggio per voi #tornopresto comunque alla mia età le peritoniti sono ...