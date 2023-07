Paura per Fiordaliso | la cantante operata d’urgenza nella notte | “Tanto torno presto”

(Di sabato 1 luglio 2023)per, la: come staper lachetra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio è stataa causa di una peritonite, un’infiammazione batterica del del peritoneo che riveste i visceri e la cavità addominale. A dare la notizia è stata la stessaattraverso il suo profilo Instagram. In un post, infatti,ha scritto: “Esserestax una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, ...

E' il caso di segnalare che l'11% non ha risposto, e questo presumibilmentesono iniziate a Nanterre in un clima molto teso, alla presenza di tante persone accorserendere omaggio al ragazzo ucciso martedi' da un agente di polizia. Molte persone si sono radunate a fine ...La stradala guarigione è lunga ma adesso Powder non deve più soffrire e avere. Chi ha compiuto un gesto simile come quello di abbandonare il cane in una palude di certo non ha coscienza, ...

Paura per Madonna, ricoverata in terapia intensiva TGLA7

Paura per la cantautrice Marina Fiordaliso. L'artista pop piacentina è stata operata d'urgenza in ospedale, la scorsa notte, per via di un attacco di peritonite: si tratta ..."Non siamo scimmie, ma ora basta violenze". Olivier Dacourt si muove nella vita con lo stesso dinamismo logico che ne fece uno dei migliori centrocampisti ...