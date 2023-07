Paura in strada | bobina d' acciaio di 74 quintali cade da un tir | multa da 3mila euro

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo una frenata del mezzo impegnato in un trasporto internazionale, laè finita in una cunetta

Dopo una frenata del mezzo impegnato in un trasporto internazionale, la bobina è finita in una cunetta...

Paura in strada, bobina d'acciaio di 74 quintali cade da un tir: multa ... LA NAZIONE

Magione (Perugia), 1 luglio 2023 – Attimi di paura a Magione. Oggi, sabato 1 luglio, una bobina di acciaio di ben 74 quintali è caduta da un autoarticolato mentre il mezzo stava transitando in viale U ...