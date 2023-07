Partorisce con l’utero in una grande ernia fuori dall’addome | lo straordinario intervento a Torino

Leggi Anche Torino,cuore e polmoni oppressi da un tumore: mamma e bimbo stanno bene Leggi Anche Chieti, raro parto trigemellare in ospedale: un caso ogni 100mila Alcuni giorni prima ..."Ciò che non more e ciò che può morire / non è se non splendor di quella idea / che, ... In accordola visione cattolica il Maestro aveva detto all'Inferno che nel giorno del Giudizio ...... a differenza del nascituro/adue genitori eterosessuali, in caso di fecondazione in coppia, il genitore definito intenzionale, ossia che nonla/il bambina/o, non sia vincolata a ...

Partorisce con l'utero in una grande ernia fuori dall'addome: lo ... Secolo d'Italia

Parla la mamma cuneese salvata al Sant'Anna insieme alla sua bimba, che è stata chiamata Vittoria. "Mi sono spaventata tantissimo. Pensavo agli altri miei quattro figli, cosa ne sarebbe stato di loroHa partorito dopo una gravidanza con utero erniato, vale a dire all'interno di una grande ernia al di fuori della cavità addominale. Un caso considerato «ad alto rischio» ...