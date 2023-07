(Di sabato 1 luglio 2023) E' partito il telescopio spaziale, lacosmologica dell'Agenzia spaziale europea concepita con l'obiettivo di esplorare l'evoluzione dell'Universo, quel 95% composto da materia oscura (25%) ed energia oscura (70%) ad oggi ancora sconosciuto. Il lancio è avvenuto da Cape Canaveral in Florida (Usa) a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. Per raggiungere il suo obiettivo scientifico ladell'Esa - a cui l'Italia contribuisce in maniera importante - andrà indietro nel tempo di 10 miliardi di anni, a metà dei quali l'Universo ha iniziato ad accelerare, osservando nell'arco di 6 anni - tanto è programmata per durare la, che potrà anche essere estesa - miliardi di galassie tracciando una mappa 3D del 36% del cielo fornendo informazioni sul ruolo ...

Al via sonda Euclid per universo oscuro La sonda Euclid dell'Esa è con il razzo Falcon 9 della compangia Spacex da Cape Canaveral, in Florida. Con l'atteso lancio inizia una lunga

Partita la missione Euclid dell'Esa: studierà l'universo oscuro Agenzia askanews

Roma, 1 lug. (askanews) - Il satellite Euclid è partito come da programma alle 17:11 ora italiana da Cape Canaveral in Florida, sul razzo Falcon9 di SpaceX.Per raggiungere il suo obiettivo scientifico la missione Euclid dell'Esa - a cui l'Italia contribuisce in maniera importante - andrà indietro nel tempo di 10 ...