Parkinson L' impennata dei casi

(Di sabato 1 luglio 2023) È la patologia neurodegenerativa in più rapido incremento in tutto il mondo, Italia compresa. Alle origini della sua diffusione, diverse cause (inquinamento, Covid in forma grave, alcune sostanze tossiche...). Oggi la terapia, oltre ai farmaci, punta su elettrodi cerebrali. E la svolta arriverà con «marcatori» capaci di individuarla quando ancora non dà sintomi. I dati sono preoccupanti. Numero dei pazienti con malattia diquasi raddoppiato negli ultimi 10 anni e picco importante atteso per il prossimo decennio. È la patologia neurodegenerativa in più rapida crescita in tutto il pianeta: colpisce circa dieci milioni di persone nel mondo, di cui oltre 300 mila in Italia. «Ci aspettiamo che nei prossimi 20 anni ilsi avvicini in termini epidemiologici ai numeri dell’Alzheimer. Già oggi, nel nostro Paese, si ammalano circa seimila ...