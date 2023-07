Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | la bella notizia dopo la separazione

(Di sabato 1 luglio 2023) Personaggi TV.: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai”. Così diceva la coppia mentre annunciava la fine del loro matrimonio solo qualche settimana fa. E pare che i due avessero ragione, stando alle foto che li mostrano complici e affiatati alla festa di fine registrazione di Ciao Darwin 9, in cui erano presenti tutti i membri della troupe. Leggi anche:, lo struggente addio a “Ciao Darwin” fa piangere gli italiani Leggi anche: “Sta soffrendo”., il retroscena sullaseparati solo in ...

Sonia Bruganelli si scatena in pista con uno dei ballerini di 'Ciao Darwin', prima del brindisi con la torta, dei ringraziamenti e dei discorsi.ha chiuso le registrazioni di uno dei suoi programmi di maggiore successo ringraziando tutti i collaboratori, compresa la sua ex che è stata al suo fianco in tanti anni dello show di ...Il presentatore e la produttrice televisiva si sono mostrati molto uniti alla festa per la fine delle riprese di Ciao Darwin ...La coppia apparentemente scoppiata è stata avvistata nuovamente insieme. Scopriamo insieme cosa è ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli festeggiano insieme al party di “Ciao Darwin” TGCOM

L'annuncio di Paolo Bonolis dopo la registrazione dell'ultima puntata di Ciao Darwin: "Ultima edizione". Il video PAOLO BONOLIS E L'ADDIO A CIAO DARWIN ...Stagione di importanti adii per Paolo Bonolis. Dopo la notizia della separazione dall’ormai ex moglie Sonia Bruganelli, per cui il conduttore sembra aver sofferto più di quanto ha fatto trasparire ...