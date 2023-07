Pallanuoto | SuperFinal World Cup maschile 2023 | Italia domina 20-2 la Romania e va in semifinale

(Di sabato 1 luglio 2023) Parte con un successo il cammino del Settebello nellaCupdi. Archiavite le prime due fasi del torneo, gli azzurri del ct Sandro Campagna si sono presentati al campus della University of Southern California di Los Angeles, dove hanno disposto facilmente dellanei quarti di finale per 20 a 2. Un match completamenteto come testimonia il punteggio, con Di Fulvio, Fondelli, Cannella, Di Somma, Iocchi Gratta tutti protagonisti con tre reti ciascuno. Ora il Settebello tornerà in vasca nella nottena tra sabato e domenica contro gli Stati Uniti. TABELLONE: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI PROGRAMMACUP...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 01.12 L'Italia giocherà in semifinale contro la vincente di Serbia-Usa, il match sarà alle 4 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce la partita, Italia-Romania 20-2. Il Settebello vola in semifinale! 0.47 Del Lungo para un rigore a Tepelus. 1.17 Gooooooooooooool Di Somma, facile ret ...