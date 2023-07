Palio Siena 2 luglio 2023 | Onda vince prova generale

(Di sabato 1 luglio 2023) In gara Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva,, Nicchio e Tartuca-La diretta televisiva su La7 a partire dalle ore 17:30 Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva,, Nicchio e Tartuca: sono queste le dieci Contrade che domani, domenica 2, correranno ildiin onore della Madonna di Provenzano. Le Contrade che non partecipano all’appuntamento paliesco sono Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca. Laè stata vinta dalla Contrada dell’con il cavallo Viso d’angelo montato dal fantino Carlo Sanna detto Brigante. Come ogni anno c’è grande attesa tra il popolo senese per la sfida in piazza del Campo, nonostante qualche preoccupazione ...

Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca: sono queste le dieci Contrade che domani, domenica 2 luglio 2023, correranno ildiin onore della Madonna di Provenzano. Le Contrade che non partecipano all'appuntamento paliesco sono Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca. La prova generale è ...Palco vuoto per la contrada del Nicchio stasera durante la prova generale. Il rione dei Pispini ha così espresso cordogliò per la scomparsa improvvisa e prematura del contradaiolo Simone ColiNiente bandiera verde nonostante la pioggia che si è abbattuta su Piazza del Campo poco prima delle 19. Così stasera si è corsa la prova generale. Selva, Tartuca, Chiocciola, Istrice, Onda, Giraffa, ...

Palio, la prova generale: vince l'Onda - Siena LA NAZIONE

Segui Tag24 anche sui social Quando si svolge il Palio di Siena 2023 Andiamo a scoprire la data, l’orario e dove seguirlo in diretta in tv e in streaming. Quando si svolge il Palio di Siena 2023 Il ...(Adnkronos) - Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca: sono queste le dieci Contrade che domani, domenica 2 luglio 2023, correranno il Palio di Siena in onor ...