Palio | la prova generale | vince l' Onda 

(Di sabato 1 luglio 2023) I dieci popoli in piazza del Campo alla vigilia del grande appuntamento. Il meteo non è stato clemente, con un po' di pioggia

I dieci popoli in piazza del Campo alla vigilia del grande appuntamento. Il meteo non è stato clemente, con un po' di pioggiaIl Secondo giorno diha registrato la violenta zuffa fra le contrade nemiche Chiocciola ed ... che ha scatenato su Siena violenti nubifragi, tanto che la seconda e terzasono state ...In diretta lagenerale per ildel 2 luglio 2023

Palio, la prova generale: si avvicina la carriera del 2 luglio LA NAZIONE

Siena, 1 luglio 2023 – E’ il momento della prova generale del Palio, alla vigilia della carriera del 2 luglio. I dieci popoli sono in piazza del Campo. L’attesa per la sfida tra le contrade di domenic ...La decisione è stata presa dagli uomini dell’Arma con l’intenzione di preservare la pista in vista della prova generale. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) ...