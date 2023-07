Palio 2 luglio 2023 | favoriti alla vigilia nell’attesa delle Contrade

Leggi su velvetmag

(Di sabato 1 luglio 2023) La pioggia “annacqua” ildi Provenzano. Scesa copiosa su Siena ieri 30 giugno ha ostacolato lo svolgimento di alcuni appuntamenti come la prova della sera e quella di questa mattina 1°. Le cene hanno visto leingegnarsi per accogliere grandi numeri al chiuso. Così siamo giunti all’attesa: il giorno della cena della prova generale. Contradaioli che per tutto il 30 giugno hanno scrutato il cielo e le app del meteo. Con le nuvole che non hanno dato scampo: violenti scrosci di pioggia hanno ridotto il tufo in pista al minimo inondando la “piazza a conchiglia” più celebre del mondo. Ma ilresta tale anche bagnato: ci sia arrangia a Siena e i senesi lo hanno fatto già ieri sera, solo un po’ più bagnati. Oggi basterà un “giacchetto più peso“. Ma ...