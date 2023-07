(Di sabato 1 luglio 2023) Ilha in mano Insigne jr del Frosinone e Leonardo Mancuso dal Como via Monza, ma il mercato in attacco non si ferma qui. Infatti i rosanero...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Parte il calciomercato estivo, colche ha già ufficializzato Lucioni e che punta a chiudere le altre trattative portate avanti ...il18.15 - In Serie B ilsi avvicina all'attaccante del Frosinone, Roberto Insigne . 17.45 - ...differente rispetto ai rossoneri LEGGI QUI 20.42 - Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del. ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Lorenzo Lucca viaggia spedito verso la Serie A : l'attaccante exe di proprietà delnon verrà riscattato dall'Ajax, l'importantissimo club olandese per il quale ha giocato (poco) in questa stagione. Ilha già trovato l'accordo con l'Udinese per un'...

Palermo-Pisa: si tratta uno scambio di attaccanti Calciomercato.com

Se siete alla ricerca di una destinazione affascinante per una gita di un giorno, Pisa è la scelta ideale. Situata in Toscana, questa città è famosa in tutto il mondo per la sua iconica Torre Pendente ...Lucca lascia l'Ajax: Pisa e Udinese hanno trovato l'accordo. Grandi manovre al Palermo per Vasic e Mancuso. Siligardi libero: Vicenza e Padova su di lui.