Pablo Atchugarry | il gigante del marmo che mette le ali alle sue opere

(Di sabato 1 luglio 2023) L'artista uruguaiano, in una intervista esclusiva a ilGiornale.it, racconta il suo rapporto con l'Italia e con l'arte. E molto altro ancora

Il colore che domina è il bianco. Anche il suo volto ne è pieno. Nel suo laboratorio di Lecco,stava lavorando il marmo. Te ne accorgi guardando la sua fronte e le sue guance. Nel suo studio, il modello più rappresentativo ed iconico nella storia di Mercedes - Benz ha svelato ...Mercedes - Benz Italia ha presentato nella giornata di ieri due sculture in bronzo create da, scultore uruguayano di fama internazionale e ormai italiano d'adozione, ispirate direttamente ad una delle vetture maggiormente iconiche della storia della Stella di Stoccarda: la ...Il famoso artista Uruguayano,, ha realizzato due splendide opere d'arte ispirandosi alla Mercedes - Benz 300 SL Gullwing. Mercedes - Benz Italia sposa l'arte come forma di espressione, non soltanto contemporanea. ...

Pablo Atchugarry. Una vita tra Lecco e il Mondo Comune di Lecco

Il grigio delle nubi sopra la Toscana non ha oscurato la luce dell’arte in mostra a Lajatico. L’allerta meteo ha rinviato la festa inaugurale di ArtInsolite che da tradizione dà il via alle iniziative ...Arezzo, 30 giugno 2023 – L’arte di Alice Pasquini, tra le artiste italiane più acclamate della scena internazionale, colora Pieve Santo Stefano: è stato inaugurato venerdì 30 giugno alle ore 11 presso ...