Osimhen | videochiamata e messaggio degli amici napoletani | sapete come ha reagito?

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 1 luglio 2023) L’attaccante del Napoli è in vacanza in Nigeria, ma i suoinon perdono occasione per convincerlo a rimanere Forse il giocatore simbolo di quest’annata incredibile vissuta dal Napoli, capocannoniere della Serie A con 26 gol e premiomiglior attaccante dell’anno, Victorè oramai amatissimo a Napoli. Per le strade, al Maradona e per le case il nome dell’attaccante nigeriano è sempre nei pensieri dei tifosi azzurri.ampiamente prevedibile, i risultati collettivi ottenuti, accompagnati da prestazioni individuali stupefacenti, hanno attirato le attenzioni dei grandi club d’Europa sull’attaccante del Napoli. Tuttavia,ribadito più volte pubblicamente, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di sedersi al tavolo della trattativa per meno di ...