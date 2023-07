“Orrore a domicilio” La denuncia del Gambero Rosso | “Attenti a quello che mangiate”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) Allarme tra i consumatori, arriva l’appello. L’uomo è ciò che mangia: la citazione presa dal mondo della filosofia potrebbe essere più che calzante, soprattutto in un’epoca in cui l’attenzione alla qualità del cibo procede di pari passo con le attività di sensibilizzazione per il benessere psico-fisico della persona. Riflettori accesi sulla formula del delivery food, ovvero della consegna adelle pietanze ordinate comodamente da casa. Quali i rischi che si celano per la salute? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il, ma in particolar modo Laura Panzironi, responsabile del Laboratorio SiLa specializzato in analisi microbiologiche alimentari. La notizia è stata diffusa in un articolo disponibile sul sito Ilpoi ripreso anche su Il Paragone. I rischi ...