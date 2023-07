Oroscopo Paolo Fox Domenica 2 Luglio 2023 | Sagittario nervoso

Leggi su zon

(Di sabato 1 luglio 2023) L’diFox per oggi,Ariete Prestate grande attenzione alla gelosia può essere un’arma a doppio taglio. Questo fine settimana potrebbe essere un vero e proprio test per voi e il vostro partner. Toro Quelle che state vivendo sono giornate di pieno recupero per quelli che vogliono dimenticare quello che è accaduto tra giovedì e venerdì Gemelli Questo fine settimana invita a fare il minimo indispensabile che comunque è tantissimo visto che non state mai fermi. Il consiglio è quello di cercare di recuperare un po’ di energie fisiche e mentali. Cancro Per voi i ripensamenti sono veramente all’ordine del giorno. D’altronde il vostro è un segno governato dalla Luna che in astrologia rappresenta anche la mutevolezza. Leone Dipende dall’età e dalle circostanze: per ...