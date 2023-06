Oroscopo del Toro di luglio 2023

(Di sabato 1 luglio 2023) Buon. Il mese scorso, Nettuno retrogrado vi ha chiesto di fare un passo indietro rispetto alle relazioni con chi ha superato con prepotenza i vostri limiti. Gli scossoni sociali possono essere stressanti, soprattutto se vi trovate di fronte ad amicizie che non sono mai state all’altezza della situazione. Lunedì 3c’è

L'oroscopo di oggi 30 giugno 2023: Cancro e Pesci pronti ai grandi passi Fanpage.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Cancro, luglio è un mese di profondità emotiva e di cura di sé. Dai priorità al tuo benessere e concentrati sull'amore per te stesso. Cura le tue relazioni e crea un ambiente domestico armonioso.